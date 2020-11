A indústria automóvel não tem limites. Basta haver imaginação e, com um pouco de vontade, tudo se faz. É o caso deste HJ ATV6, um verdadeiro monstro 6×6 que se encontra à venda no site Alibaba. A sigla HJ significa Hubei Haojing, uma empresa que é conhecida por criar algumas monstruosidades como esta. Na essência é um autocarro aberto com 8,8 metros de comprimento com pneus de 55 polegadas.

Para impulsionar tamanhas dimensões a empresa recorre a um motor Diesel de 8,9 litros que debita 260 cavalos. Tudo isto está à venda por 110 mil dólares, aproximadamente 94 560€ com as taxas de câmbio atuais. Contudo, este tipo de veículos deixa-nos com várias perguntas na cabeça: quem é que vai comprar isto, ou por que motivo alguém precisa de um monstro destes. Seja como for, a Hubei Haojing garante uma garantia de 24 meses ou 124 milhas (cerca de 200 mil km) em tem tejadilho traseiro em opcional.

Fonte: Alibaba