São cada vez mais os exemplos de supercarros comprados como investimento e não pela performance e emoção que oferecem. As edições de produção limitada são as mais procuradas por estes entusiastas do negócio e não necessariamente dos automóveis. O mais recente exemplo é este McLaren Speedtail, à venda por 4 milhões de euros.

Conta apenas com 125 quilómetros percorridos e o valor pedido é cerca do dobro do que o hipercarro inglês terá custado ao seu dono. São 1070 cavalos e 1150 Nm provenientes do motor híbrido quatro litros V8 biturbo, suficientes para o levar a ultrapassar a barreira dos 400 km/h.

Foram apenas produzidas 106 unidades do Speedtail e este exemplar pintado em verde é o número 36. Não será, certamente, uma presença muito comum no mercado de usados, uma vez que a marca britânica tem por hábito ser exigente na seleção dos seus clientes, evitando situações como esta.