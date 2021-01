O McLaren Senna é um dos melhores supercarros da atualidade, mas também um dos mais exclusivos visto que apenas foram produzidas 500 unidades. Agora, uma delas vai ser “estrela” no leilão da RM Sotheby’s, com a leiloeira a prever uma comprar por valores bem superiores a um milhão de euros. Com o chassis número 95, esta unidade “foge” a todas as cores do configurador da McLaren. De facto, o dono escolheu fibra de carbono exposta para um visual mais agressivo e desportivo. No interior, optou exatamente pelo mesmo tema e encontramos uma junção entre alcantara e fibra de carbono.

Com cerca de 800 km percorridos desde setembro de 2018, este supercarro com 300 mil euros em opcionais está praticamente novo. De relembrar que o McLaren Senna está equipado com um motor V8 de 4.0 litros que debita 800 cavalos e 800 N de binário, o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 340 km/h.

Fonte: RM Sotheby’s