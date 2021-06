A Lego apresentou o seu novo produto, o McLaren Elva. O supercarro sem tejadilho britânico que custa mais de 1.5 milhões de euros vai incorporar a coleção “Speed Champions” e, ao contrário do carro verdadeiro, este brinquedo custa apenas 19,99€. No total, o carro é composto por 263 peças e, como podemos ver nas imagens, a Lego voltou a fazer um bom trabalho ao aproximar o mais possível o brinquedo ao carro verdadeiro.

Para além do carro, o set conta ainda com um boneco inspirado em Rachel Brown, engenheira-chefe de desenvolvimento da Ultimate Series da marca britânica. A miniatura conta ainda com um capacete com viseira movível e uma chave inglesa.