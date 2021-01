As décadas de 80 e 90 vão ser para sempre recordadas como duas das mais incríveis no que diz respeito ao segmento de hot hatch. Com vários concorrentes de luxo, todos eles são adorados nos dias de hoje pelos colecionadores como é o caso do Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II, um dos mais apetecíveis e caros desta época. Para quem está à procura de um, a RM Sotheby’s está a leiloar este exemplar de 1995, leilão esse que vai acontecer no dia 22 de janeiro no Arizona, Estados Unidos da América.

Uma das características que rapidamente salta à vista é a cor “Blue Lagos”, de tal maneira incomum que apenas saíram de fábrica 215 unidades com este revestimento. No interior, personalizado com couro em tons de bege, volta a destacar-se por ser um dos muito poucos Lancia da época a ter ar condicionado. Debaixo do capot encontramos o famoso 2.0 litros turbo de 16 válvulas que debita 215 cavalos, uma potência que hoje é encontrada em carros banais, mas que na época era um valor de enorme respeito. A potência chega às quatro rodas motorizes através da caixa manual de cinco velocidades.

Por fim, o anúncio revela que o atual dono realizou, em abril de 2020, uma manutenção que inclui óleo, filtros e uma nova bateria. Sem esquecer o restante “cabaz” que engloba kit de ferramentas, pneu suplente, livro de revisões e duas chaves. Perante o estado quase irrepreensível, a RM Sotheby’s espera conseguir um valor entre os 73 600 e 81 800 euros. Vale todo este dinheiro?

Fonte: RM Sotheby’s