A Lego voltou a surpreender, mas desta vez em ponto grande. A empresa de brinquedos apresentou uma réplica em tamanho real do novo Lamborghini Sian. Como é comum na Lego, não escapou nenhum detalhe e as dimensões foram replicadas ao milímetro, num trabalho realizado por 15 pessoas e que demorou mais de 8660 horas de trabalho. As mais de 400 mil peças utilizadas na construção do Lamborghini têm um peso total de 2,4 toneladas.

Tanto faróis como farolins são funcionais, bem como a asa traseira. No interior, inteiramente com peças da Lego, encontramos volante, bancos desportivos e até os comandos do tablier. De relembrar que o Lamborghini Sian está equipado com o motor V12 de 6.5 litros do Aventador SVJ que passou para 780 CV com a adição de válvulas em titânio e a tecnologia 48 volts, com o motor de arranque/gerador com 35 CV. Resultam daqui 820 CV, tendo sido preservado o ruído do motor. O motor elétrico está alojado na caixa de velocidades e liga-se às rodas nas manobras de baixa velocidade.