O Jeep Wrangler Rubicon é um dos poucos SUV/jipe com um visual robusto e típico de todo-o-terreno. Com um design fiel às origens, é um modelo icónico da marca norte-americana. Com isso no pensamento, a Lego criou, através da gama Technic, uma réplica de brincar do Jeep. Este é também o primeiro modelo da marca a ser replicado pela empresa dinamarquesa de brinquedos.

Composto por 665 peças, o Wrangler apresenta vários detalhes interessantes. É o caso da direção frontal operada por um botão ou o eixo de suspensão articulado. Estes acrescentam funcionalidade ao brinquedo para ultrapassar os mais diversos obstáculos. A cereja no topo do bolo são as cores preto e amarelo com o logo Rubicon no “capot”.

“O Rubicon tem uma série de detalhes muito apreciados pelos fãs do 4×4 de todo o Mundo, por isso era importante para mim ter o máximo de características autênticas do veículo real no modelo LEGO Technic. Espero que os fãs LEGO e os amantes das quatro rodas apreciem todos os aspetos incluídos, desde a suspensão, o guincho ou o design que desenvolvemos em colaboração com a talentosa equipa Jeep.”, afirma Lars Thygesen, Designer da Lego Technic. Se está a pensar dar isto como prenda de natal, desengane-se. Isto porque, tal como os últimos Lego Technic que temos mostrado, o Wrangler também só chega a 1 de janeiro de 2021 por 49,99€.

Fonte: Lego