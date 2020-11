A Honda deixou-nos vários modelos que se tornaram míticos. Um deles é o Honda S2000, um roadster potente que garante uma condução divertida. Se é uma das pessoas que gosta de percorrer os enormes catálogos das plataformas online de compra e venda de automóveis, sabe que o Honda S2000 é um dos modelos que começa a apresentar um preço bastante alto, ou seja, está numa clara valorização. Se uma unidade com algum uso já começa a ser cara, imagine-se uma com apenas 54 km no odómetro. É exatamente o que acontece com o exemplar deste artigo que pertence ao colecionador Hedy Cirrincione. O dono, que tem um segundo Honda S2000 em vermelho, comprou esta unidade com 38 km e nas últimas duas décadas apenas percorreu mais 16 km.

Agora, este exemplar vai ser vendido no Mecum num leilão denominado Auctions Kissimmee que decorre entre 7 e 17 de janeiro. No que diz respeito a previsões, é esperado que atinja um preço a rondar os 150 mil dólares. Caso este preço seja conseguido, passa a ser o S2000 mais caro de sempre.

Mas porquê este preço? Para além de estar literalmente novo, foi mantido no seu estado original. Assim, encontramos debaixo do capot o motor 2.0 litros DOHC VTEC com 240 cavalos que ficou conhecido por atingir regimes muito altos. A isto acrescenta-se a carroçaria na cor cinza e um interior totalmente em preto.

Fonte: Mecum