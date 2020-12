Por si só, o Ford Focus ST já é um desportivo bastante interessante. Sendo esta a geração anterior, conheceu ainda o “todo poderoso” Focus RS. No entanto, a preparadora JD Customs conseguiu realizar algo ainda mais impressionante ao combinar um Focus ST com o enorme V8 utilizado no Mustang, mas já lá vamos.

Começando pelo exterior, está longe de ser um carro “normal”. A empresa adicionou um kit de carroçaria que aumenta a largura do veículo e acrescenta agressividade, com destaque para a asa traseira de grandes dimensões. Já no interior, há vários acabamentos em fibra de carbono que contrastam da melhor maneira com a roll cage em laranja. Os toques de Mustang começam com o volante herdado do mesmo.

Porém, o grande ponto de interesse desta preparação é o que se encontra debaixo do capot. A JD Customs conseguiu retirar o motor quatro cilindros de origem e introduzir o motor V8 “Coyote” de 5.0 litros. Apesar da preparadora não ter referido valores de potência, sabemos que tem certamente muito mais do que os valores de origem. Para além disso, outra novidade incrível é a passagem da tração… Para as rodas traseiras. Ou seja, este Focus ST é um verdadeiro míssil, mas ao mesmo tempo deve ser uma máquina de drift.