O DeLorean DMC-12, que ficou conhecido pelo filme “Regresso ao futuro”, não é um cliente habitual das empresas de modificação, porém, esta preparação mostra que tudo é possível. A OMD San Diego, preparadora norte-americana, decidiu substituir o motor V6 original por outro V6, mas desta vez, biturbo e retirado de um Kia Stinger. De série o modelo sul-coreano debita 366 cv, contudo, a empresa decidiu realizar algumas modificações que elevaram a potência para os 493 cv.

Como seria de esperar, a transmissão de série do DeLorean não é capaz de suportar o aumento de potência e, por isso, a OMD decidiu substituí-la por uma caixa manual de seis velocidades “emprestada” do Porsche 911 da geração 996. Quanto ao exterior, a preparadora decidiu deixá-lo o mais próximo possível do original. Veja do que é capaz o emblemático clássico aqui.

Fonte e foto: OMD San Diego