A Mercedes-Benz decidiu revelar um último teaser do novo Classe S antes da sua apresentação oficial, marcada para amanhã, dia 2 de setembro. Como seria de esperar, o novo topo de gama executivo da marca de Estugarda aponta à liderança do segmento, apostando em força no máximo luxo e dotação tecnológica.

Apesar da quantidade de outros teasers e rumores não oficiais, não são ainda conhecidos muitos detalhes sobre a nova geração do classe S. Neste mais recente e curto vídeo divulgado, a marca da estrela focou-se em resumir algumas das suas novidades. Assim, destacam-se elementos exteriores e interiores como a espetacular iluminação LED e, no habitáculo, o enorme ecrã central do sistema de infotainment.

Relativamente a tecnologia de apoio à condução, não são também conhecidos muitos detalhes, mas tudo indica que o Classe S aponta igualmente ao topo nesse aspecto. A confirmarem-se os rumores no mundo virtual, este poderá mesmo ser o primeiro automóvel a ser equipado com tecnologia de condução autónoma de nível 3.

Foto: Mercedes-Benz