Depois de vários meses a falarmos da fusão entre os Grupos PSA e FCA, que vai dar origem ao Stellantis, apresentamos hoje o novo logótipo. Este simboliza “o património das empresas que deram origem à Stellantis e da junção de forças do novo portfólio do grupo com 14 marcas automóvel históricas”, podemos ler em comunicado. De recordar que o nome Stellantis é a representação visual do espírito de otimismo e energia. O lançamento do logo é o mais recente passo da marca que se encontra a ultimar os detalhes para concluir a fusão, prevista para o fim do primeiro quarto de 2021.

De recordar que a administração do grupo será feita num total de 11 membros, oito deles independentes. Feitas as contas John Elkann (ex-FCA) será o presidente do grupo, acompanhado pelo vice-presidente Robert Peugeot (ex-PSA) e o português Carlos Tavares como presidente executivo. Estes serão acompanhados por oito administradores sénior independentes. Falamos de Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry e Kevin Scott.

Fonte: FCA e PSA