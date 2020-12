O Dodge Viper é um dos desportivos mais radicais da marca norte-americana. Perante isto, não é de estranhar que tenha algumas versões mais exclusivas, mas nenhuma é como o GTS CS. Para quem não sabe, esta versão foi desenvolvida por Carroll Shelby e a Fitzgerald Motorsports. Em conjunto decidiram criar um total de 50 unidades dividas por igual entre a carroçaria Roadster e a “normal”. Contudo, o estado de saúde de Shelby deitou os planos por terra e, no fim da história, apenas foi conhecida uma unidade deste GTS CS, veículo esse que se encontra agora em leilão.

Este one-off é ainda mais espetacular e apetecido por ser, igualmente, o mais potente alguma vez feito. Para tal, está equipado com o motor V10 de 8.0 litros que debita 487 cavalos, mais 31 do que a versão base. Este aumento de potência foi conseguido com alterações no ECU, um sistema de escape focado na performance e uma nova caixa de velocidades.

Se apenas o argumento do motor e a exclusividade já são suficientes para seduzir os fãs da marca e do modelo, há ainda mais “brindes” a revelar. No exterior tem uma grelha inspirada no Cobra original, recebeu entradas de ar laterais, jantes de 18 polegadas específicas. Já no interior a “cereja no topo do bolo” e a inclusão da assinatura de Carroll Shelby. Por fim, se está interessado em aumentar a sua coleção, saiba que a Mecum vai realizar o leilão no princípio de 2021. Para já a leiloeira estima um preço de 75 170€, contudo, existe uma enorme possibilidade deste valor ser ultrapassado com relativa facilidade.

Fonte: Mecum