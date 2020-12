À primeira vista, percebemos que tem uma verdadeira influência no mítico Citroën 2CV Sahara 4×4, porém, é bem mais do que isso. De acordo com a leiloeira Bonhams, foi criado nos anos 80 pelo francês Jack Hanon que queria competir no Rallye de l’Atlas, uma prova com mais de 2800 km que acontecia em Marrocos. Começando pelo chassis, Hanon conseguiu juntar dois Citroën Ami num só. Para além disso, está equipado com um motor na dianteira e outro na traseira, ambos retirados de Citroën GSA. O mais interessante disto tudo é que trabalhavam em conjunto com recurso a apenas um pedal de embraiagem e uma manete de velocidades. No total debitava 132 cavalos, potência essa que chega às quatro rodas motorizes. No total, Hanon demorou cerca de três mil horas a completar esta máquina.

Durante a década de 80, Hanon e o Citroën 2CV realizaram várias provas em Marrocos até que em o piloto francês decidiu imigrar com a mulher para o Canadá. Seja como for, levou o 2CV consigo até falecer em meados dos anos 90. 20 anos mais tarde, mudou de mãos até que, em 2014, foi comprado pelo atual dono que decidiu restaurá-lo de acordo com as especificações de 1985. Por fim, o carro vai ser leiloado no dia 11 de dezembro e a leiloeira prevê um preço entre os 17 e os 28 mil euros.

Fonte: Bonhams