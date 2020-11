Tal como temos mostrado no AutoMais, há alguns donos que olham para os carros como investimentos. De facto, existem cada vez mais vendas de veículos que, apesar da idade, raramente foram usados e estão como novos, numa tentativa de valorizar o dinheiro gasto na compra. Hoje trazemos mais um caso que leva exatamente isto ao extremo. O Chevrolet Corvette ZR1 de 2019 deste artigo está completamente novo. Tal como mostram as imagens da galeria, ainda vem com os plásticos protetores de banco e volante e regista apenas 8 km no odómetro.

Quanto ao carro, este está revestido pelo amarelo “Corvette Racing Yellow” com interior em couro preto. A unidade em questão está ainda equipada com o pack Track Performance que garante suspensão adaptativa, chassis otimizado, asa traseira ajustável, apêndices aerodinâmicos e pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Debaixo do capot encontramos o “todo poderso” V8 de 6.2 litros sobrealimento que debita 765 cavalos e 969 Nm de binário. Toda a potência chega às rodas traseiras através da caixa automática de oito velocidades. Por fim, se ficou interessado saiba que o anúncio no Bring A Trailer dita um valor de 116 mil euros. Vale o investimento?

Fonte: Bring A Trailer