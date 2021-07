Debaixo do capot do BMW Z4 encontramos o seis cilindros em linha de 3.2 litros com 335 cv e 355 Nm de binário.

Quer um carro para todo-o-terreno, mas quer fugir aos jipes e SUV? Então o carro deste artigo pode interessar. O site Bring a Trailer anunciou a venda de um BMW Z4 coupé de 2007 que está bem diferente do que estamos habituados. De facto, esta modificação bem ao estilo do Rali Safari apresenta-se com uma suspensão elevada e pneus de cardados de grandes dimensões. Tudo isto é acompanhado por uma abertura na traseira onde estão instaladas duas rodas extra, enquanto no tejadilho surge uma enorme barra de luz LED.

Debaixo do capot deste BMW Z4 encontramos o motor seis cilindros em linha de 3.2 litros (S54) que debita 335 cv e 355 Nm de binário, potência essa que chega às rodas traseiras através de uma caixa manual de seis velocidades e de um diferencial. Apesar deste visual robusto e pronto para a “guerra”, o BMW Z4 mantém algumas comodidades do interior como é o caso do ar condicionado ou navegação. Se está interessado, saiba que o leilão acaba na quarta-feira e, até ao momento da redação deste artigo, a licitação mais elevada é de 15 mil dólares, sensivelmente 12 620€.