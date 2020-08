Robert Downey Jr, ator norte-americano conhecido pela personagem do Homem de Ferro, tem um gosto especial por carros clássicos. Agora, foi revelada a mais recente máquina da garagem pessoal, um BMW 3.0 CS modificado. O trabalho feito pela SpeedKore, especialistas em fibra de carbono que já fizeram outros projetos para o ator, manteve as linhas do clássico alemão, mas com alguns retoques de modernismo. Assim, para além de um extenso trabalho de restauro, criaram peças em fibra de carbono como os para-choques. O exterior, que mantém a grelha original da BMW, está revestido a vermelho com apontamentos em cinza.

Já no interior, o ator pediu um revestimento em pele bordeaux, onde sobressai a madeira em cinza no tablier e volante. Para além disso, o BMW 3.0 CS tem ainda um ecrã tátil escondido, onde se encontra infotainment.

Debaixo do capot também houve melhorias. Aliás, o motor seis cilindros em linha 3.0 litros de origem foi substituído pelo seis cilindros 3.6 litros utilizado no M5 da geração E34. Isto significa que o veículo debita agora mais de 300 cavalos de potência.