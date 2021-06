Segundo o estudo Kantar Brand 2021, podemos encontrar 4 marcas de automóveis no top 100 de marcas mais valiosas do mundo e, uma delas, registou o mais crescimento percentual de todo o ranking: a Tesla. A marca liderada por Elon Musk é também a atual marca de automóveis mais valiosa do mundo ao estar avaliada em 42,606 milhões de dólares graças a um crescimento de 275% face a anterior edição do estudo. Com isto, a marca norte-americana de carros elétricos encontra-se na posição 47 do ranking.

No segundo lugar surge a Toyota, com um valor de 25,975 milhões de dólares, o que representa uma perda de 5% face à edição anterior, posicionando-se agora no 64º lugar. A marca nipónica é seguida de perto pela Mercedes-Benz (67º lugar) que, com um crescimento de 21%, vale agora 25,835 milhões de dólares. Já a BMW, 71º lugar no ranking, é a quarta marca automóvel mais valiosa, e a última no top 100, ao valer 24,821 milhões de dólares (+21%). Por fim, o restante top 10 de fabricantes de automóveis é completo pela Honda (10,570 milhões de dólares), Ford (10,444 milhões de dólares), Audi (8,931 milhões de dólares), Nissan (8,317 milhões de dólares), Volkswagen (7,059 milhões de dólares) e Porsche (6,858 milhões de dólares). Todas as 10 marcas juntas têm um valor total de 172 mil milhões de dólares.

Veja o estudo completo aqui.