A Peugeot tem vindo a liderar durante todo o ano, mas a Renault está a aproximar-se do topo de marcas que mais venderam automóveis em Portugal.

Tal como já revelámos, o mercado automóvel português fechou o primeiro semestre com um crescimento de 27,3% face aos primeiros seis meses de 2020. Durante este período foram matriculados 81 445 veículos ligeiros de passageiros. Quando vemos as quotas de mercado percebemos que só as 10 marcas que mais venderam automóveis em Portugal na primeira metade de 2021 representam 69,8% das vendas em 2021, o que demonstram bem a importância dos fabricantes presentes no ranking que apresentamos em baixo.

Como tem sido comum desde o início do ano, a Peugeot lidera o ranking com 9525 unidades vendidas, contudo, a Renault tem vindo a fechar a diferença ao estar “colada” com 9 032 unidades. O pódio é concluído pela premium Mercedes-Benz que, apesar de ser a terceira mais vendida, é a marca do top 10 que menos cresceu face a igual período em 2020.

Conheça as 10 marcas mais procuradas pelos portugueses na primeira metade de 2021:

1 – Peugeot (9525 unidades vendidas, crescimento de 34,8% face a 2020)

2 – Renault (9032 unidades, 14,1%)

3 – Mercedes-Benz (6612 unidades, 6,9%)

4 – BMW (6322 unidades, 36,8%)

5 – Citroën (5583 unidades, 46,1%)

6 – Toyota (4567 unidades, 51,6%)

7 – Volkswagen (4309 unidades, 50,5%)

8 – Seat (3943 unidades, 18,8%)

9 – Hyundai (3558 unidades, 53,6%)

10 – Opel (3394 unidades (33,7%)