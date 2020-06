A casa britânica poderá completar a sua gama com uma berlina de cinco portas, tentando jogar no mesmo tabuleiro de Audi, BMW e Mercedes.

Olhar para o sucesso do A3, Série 1 e Classe A, levou a Jaguar a apostar numa ideia muito mais interessante que “inventar” tecnologias ou fazer carros que no papel são excelentes, mas depois são caros de produzir e pouco rentáveis, tendo ainda como dificuldade, vendas inferiores ao esperado.

Entre as muitas opções, está um jaguar de cinco portas e os nossos camaradas do sítio motor.es já fizeram a antevisão com duas ilustrações daquele que poderá ser o próximo “player” do segmento dos pequenos familiares Premium, as quais publicamos com a devida vénia.

Percebe-se que o desenho foi feito tendo por base um Ford Focus, mas estão lá todos os detalhes do estilo Jaguar: grelha grande, faróis estreitos, farolins semelhantes aos do i-Pace e o difusor do F-Pace e do E-Pace. O carro terá 4,5 metros de comprimento e poderá aproveitar o mais recente acordo de colaboração com a BMW e beneficiar da mesma base do Série 1, a UKL de tração dianteira. E já agora dizer que a Jaguar poderá usar o motor V8 de 4.4 litros da BMW no lugar do velhinho V8 da casa britânica.