As fotos dos nosso camaradas do sítio espanhol motor.es parecem adivinhar que a BMW está, mesmo, a preparar um Série 3 totalmente elétrica.

As indicações que dizem ser este modelo das fotos um “Electric Test Veihcle” e o facto do Série 3 não estar, ainda, na altura a reforma ou de reciclagem de meio de ciclo, deixam claro que este é um Série 3100% elétrico. Isso não quer dizer que o carro venha a ser feito ou que a BMW use o nome i3.

Recordamos que a BMW foi o primeiro construtor alemão a abraçar a mobilidade elétrica com a criação da sub-marca BMW i e o lançamento do i3 e do i8. Mas a casa de Munique decidiu seguir o caminho mais complicado e oneroso e o i3 feito em fibra de carbono e alumínio, sempre foi demasiado caro. Mas à falta de novos modelos, a BMW decidiu prolongar a sua vida até 2024. Mas até essa data será mais uma pedra no sapato, pois é um carro cuja rentabilidade é quase nula. O i8 já desapareceu e por isso podemos dizer que a BMW atirou-se á fogueira da mobilidade elétrica e saiu de lá chamuscada.

O i3 não terá um substituto, antes nascerá uma gama que poderá ter o nome i3 aplicado a um verdadeiro Série 3, que teria como base o i4 que foi, recentemente, revelado na forma de protótipo. O futuro Série 4 Gran Coupe será 100% elétrico quando for lançado no próximo ano, enquanto este i3 surgiria em 2022 como concorrente direto do Tesla Model 3.

Esta ideia pode não ser a mesma da BMW, até porque o i3 poderia fazer sombra ao i4, ou vice-versa. O i4 está confirmado, o i3 não há nenhuma confirmação e não há a certeza que venha a existir um i3. Até porque não dá jeito nenhum à BMW ter dois carros a lutar pela curta quota de mercado de modelos elétricos deste gabarito.