Para quem não conhece, o festival de Wörthersee é um evento anual que junta fãs da Volkswagen. Contudo, devido à pandemia, o festival não se realiza desde 2019. Seja como for, a marca alemã decidiu, tal como tem vindo a acontecer todos os anos, criar um one-off especial para apresentar no evento. A “máquina” deste ano foi criada pelos estagiários da Volkswagen e foi denominada de Golf GTE Skylight. Este one-off apresenta-se com um exterior em branco, acompanhado por várias listas em tons de azul, filosofia essa que se mantém nas jantes de 20 polegadas. Os farolins adotam um visual distinto, bem como as ponteiras de escape.

Passando para o habitáculo, o principal destaque surge no topo de tablier. De facto, o Volkswagen Golf GTE Skylight apresenta um acrescento onde a sigla GTE marca presença. Tirando este detalhe, é em tudo semelhante ao que conhecemos da atual geração do Golf, porém, a personalização é marcada pela forte presença da cor azul. Relativamente a atributos mecânicos, apresenta-se com tudo o que já conhecemos do Golf GTE, ou seja, está equipado com o motor a gasolina associado a um propulsor elétrico que debitam 245 cv.