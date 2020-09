Hoje a Volkswagen tem na gama de modelos a California, uma autocaravana para quem procura um pouco de aventura ao ar livre. Mas e se juntarmos esta mesma aventura, com um modelo mítico do passado? A leiloeira Bring a Trailer mostrou que isso é possível, graças ao anúncio da Volkswagen Type 2 PaCoMobil Camper. Esta transformação foi feita pela PaCoMobil, uma empresa sediada no México. No total, foram realizadas 50 modificações, porém, apenas seis delas sobreviveram até hoje, o que significa que estamos perante um veículo bastante raro.

Por fora, o anterior dono repintou a carroçaria e realizou algumas alterações como a adição de um ecrã na consola central que transmite as imagens da câmara traseira. Tirando isso, está praticamente de origem, inclusive o motor. O 1.6 litros atmosférico, associado a uma transmissão de quatro velocidades, continua presente e com 91 mil quilómetros percorridos. Relativamente aos equipamentos de campismo, a carrinha está equipada com tudo o necessário para um fim de semana longe de casa.

Apesar de necessitar de algumas melhorias, não deixa de ser uma peça histórica da Volkswagen. Aquando da redação deste artigo, a licitação mais alta era de 10 mil dólares, cerca de 8490 euros. De referir que o leilão termina no dia 25 de setembro.