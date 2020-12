Os leilões de automóveis costumam mostrar alguns dos carros, clássicos ou novos, mais impressionantes alguma vez construídos. Com menos regularidade, mas igualmente impressionantes, são coleções de pessoas que dedicaram uma vida a criar a garagem “dos sonhos”. É o caso dos sete carros da BMW de Henry Schmitt que decidiu recorrer à Stratas Auctions, nos Estados Unidos da América, para os leiloar.

De todos estes belos carros, começamos pelo BMW 3.5 CSL IMSA de 1974 (branco). Mais do que um simples carro, é o Batmobile que venceu as 12 horas de Sebring em 1975. A título de curiosidade, Schmitt tem conduzido o carro até então e um dos motivos da venda passa por não conseguir fazer umas voltas em circuito só para mostrar sem se tornar competitivo. O que é que é melhor do que ter um BMW 3.5 CSL? Ter dois. Schmitt é o proprietário de um dos exemplares de continuação do CSL (preto) construído com as especificações da FIA. O motor tem apenas 14 horas de utilização.

Ao andarmos um pouco para trás no tempo, encontramos dois BMW 2002, mas com funções bem distintas. De 1968 encontramos um focado nos ralis e apresenta-se com suspensão mais elevada. Já o de 1969 tem um visual bem mais aerodinâmico, porém, não foi sempre assim. Isto porque, até 2011 era um simples BMW 2002, até que o atual dono decidiu transformá-lo num carro de corrida. Construído com recurso às especificações do BMW 2002 2000cc de 1968 de competição, recebe uma personalização que o dono viu, imagine-se, numa revista.

Fora das pistas, encontramos ainda um BMW 850 CSi com faróis escamoteáveis e um impressionante motor V12, mas também um BMW Z1 Alpina RLE. Por fim, o único que não é clássico é o BMW M6 GT3 de 2018.

Fonte: Stratas Auctions