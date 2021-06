Se está a pensar fazer campismo nestas férias, a Hertz tem uma boa notícia para si. A empresa acaba de lançar um desconto em todas as reservas Campers, serviço lançado pela Hertz em parceria com a Jeep, que promove o aluguer do Renegade equipado com tendas no tejadilho. A partir de amanhã, 17 de junho, e até ao fim do mês, todas as reservas feitas nas lojas Hertz vão beneficiar de um desconto de 5% e da oferta do serviço extra “condutor adicional” (que permite partilhar a condução) através do código CDP 898842 no momento da reserva. A Hertz revela ainda que os clientes vão poder alugar as viaturas entre os dias 16 e 30 de junho ou entre 1 de setembro a 31 de outubro do presente ano.

A página de reservas deste serviço apresenta todas as informações do Campers, bem como um processo de reserva totalmente digital e onde os clientes podem ainda encontrar informação contextualizada com sugestões de viagens por Portugal e as praias nacionais mais imperdíveis. Através do site é possível aceder ao pack disponível para alugar, com o modelo Jeep Renegade equipado com tenda instalada no tejadilho. São disponibilizados dois modelos de tendas: um para duas pessoas (com capacidade para dois adultos ou um adulto e duas crianças) e outro para três pessoas (com capacidade para três adultos ou dois adultos e duas crianças).