O Covid-19 está a atrapalhar as férias de todos e por isso, o AUTOMAIS quer propor-lhe um pequeno apartamento móvel que até tem carro e tudo!

Já pensou que pode gastar os 350 mil euros daquela casa de férias, que não passa de um apartamento que nem tem garagem, por uma auto caravana de luxo que até tem garagem? É isso que a Concorde lhe propõe com este Liner feito com base no Mercedes Atego, recheado de luxo e com um Smart ForTwo na barriga. O G990 GI pode “engolir” um Smart ForTwo, o 1090 GI pode acomodar um Mini Cooper ou um Fiat 500.

O Concorde G990 GI tem suspensão pneumática que lhe permite “agachar-se” para facilitar a entrada do Smart no carro. Já o interior, é confortável e luxuoso com cozinha, quarto, sala de jantar, casa de banho com duche e spa e todas as comodidades como fogão, máquina de café, micro-ondas, máquina de lavar louça, enfim, tudo.

O motor do Concorde é um seis cilindros diesel com 7.7 litros turbo e 295 CV, obrigando à carta de condução de pesados. E, já agora, uma conta bancária com pelo menos 350 mil euros!