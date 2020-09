A GTO Engineering, especialistas britânicos em modelos da Ferrari, vão produzir réplicas do mítico 250 GT SWB Berlinetta Competizione. Para quem não conhece, este modelo dos anos 60 é considerado um dos automóveis mais bonitos de sempre. Aliás, foi considerado por Sir Stirling Moss como o “melhor GT do mundo”.

Agora, vão ser produzidas mais 30 unidades que, apesar de réplicas, utilizam as medições do modelo original para garantir uma aproximação do “verdadeiro” o mais fidedigna possível. De acordo com as estimativas, cada uma destas unidades deve custar aproximadamente 1 milhão de euros que, apesar do valor avultado, é 12 vezes inferior ao do “verdadeiro”.

Para além das míticas e belas linhas, debaixo do capot vai ser instalado o V12, não de origem italiana, mas sim britânica, em três configurações: 3.0 litros, 3.5 litros e 4.0 litros. Mais se acrescenta que todos eles vão recorrer a carburadores triplos, com potências a começar nos 285 cavalos. Por fim, o interior vai manter o visual clássico, mas com atualizações modernas como é o caso de entradas USB ou ar condicionado.