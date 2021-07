O McLaren 765LT Spider é a versão descapotável do supercarro britânico. A McLaren acaba de aumentar a sua gama com a entrada do 765LT Spider. Tal como acontece no coupé, é limitado a 765 unidades e todas elas vão estar equipadas com o motor V8 de 4.0 litros biturbo com 765 cv e 800 Nm