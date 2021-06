Entre os dias 5 e 6 de junho decorre, na Figueira da Foz, o 6º Encontro Nacional de Veículos Elétricos (ENVE) organizado pela Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE). Neste evento, os visitantes vão poder informar-se e conduzir algumas das ofertas de mobilidade elétrica (100% elétricos, híbridos plug-in) de forma gratuita. Para tal, basta inscrever-se neste portal. No recinto criado no Parque das Gaivotas, os visitantes vão poder conhecer um total de 63 expositores de 29 marcas e terão a possibilidade de realizar test drive em alguns dos veículos presentes no evento.

Para além dos veículos, os visitantes vão poder conhecer as diferentes soluções e ofertas relacionadas com carregamento. Um dos momentos altos do programa, que pode ver na imagem em baixo, passa pela presença de António Félix da Costa, piloto português que conquistou o campeonato do mundo de Fórmula E.