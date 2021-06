A Fiat comprometeu-se a ter uma gama 100% elétrica até 2030, ao desistir de forma gradual dos modelos com motor a combustão da atual gama de modelos, e quem o diz é Olivier François, CEO da Fiat. O caminho começou a ser traçado com a introdução do Fiat 500 elétrico, modelo esse que já passou pelo Automais, e que serviu como “porta-estandarte” de um futuro 100% elétrico da marca italiana.

“A decisão de lançar o novo 500 – elétrico e apenas elétrico – estava tomada antes do covid-19.”, afirmou François durante conferência no World Environment Day 2021. “Estamos a explorar o território da mobilidade sustentável para todos: este é o nosso maior projeto. Entre 2025 e 2030, a nossa gama de produtos vai tornar-se exclusivamente elétrica. Esta será uma mudança radical para a Fiat. Enquanto isso, num futuro próximo, daqui a poucos meses, estou orgulhoso de que possamos ver a conversão da lendária pista no telhado da antiga fábrica de Longotto, em Turim, num dos maiores jardins suspensos da Europa, com mais de 28000 plantas. Um projeto importante, significativo – e mais uma vez sustentável, para revitalizar a cidade de Torino, a nossa casa”, acrescentou Olivier François.

Apesar da Fiat não revelar projetos para o futuro 100% elétrico da marca, é esperado que o Centoventi Concept EV, apresentado em 2019, vá dar origem a um modelo de produção num futuro não muito distante, muito provavelmente com o nome Panda. Para além disso, com a criação do Grupo Stellantis a Fiat vai beneficiar da tecnologia e plataformas utilizadas pelas marcas do ex-Grupo PSA.