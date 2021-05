A Everrati, empresa britânica especialista em conversões 100% elétricas, mostrou o seu mais recente trabalho. Falamos da conversão de um Porsche 911 da mítica geração 964 num “neo-clássico” elétrico completamente focado na performance. Para tal, lançaram duas versões – uma base e outra com um “performance pack” – que têm um preço base de 200 mil libras (232 843 €) e 250 mil libras (291054 €).

Estas conversões começam com as unidades do Porsche 964 “despidas” até ao metal para o tratamento do chassis. Após este processo, é realizado um reforço do mesmo para suportar o aumento de potência. De referir que as modificações no chassis foram desenvolvidas em parceria com o ex-campeão de BTCC, Tim Harvey. Para além disso, alguns painéis da carroçaria de origem são substituídos por outros mais leves em fibra de carbono para um peso total que é, segundo a preparadora, inferior aos 1450 kg do 911 original.

A versão mais “acessível” debita uma potência máxima de 446 cv, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos. Já a versão com o performance pack chega aos 507 cv e realiza a mesma aceleração até aos 100 km/h em menos de quatro segundos. Relativamente a autonomia, a bateria de 53 kWh permite percorrer até 289 km (versão base) ou 241 km (performance pack) com um único carregamento. Por fim, as primeiras unidades são entregues no final de 2021.

Saiba mais no site oficial da preparadora que pode consultar aqui.