A Hopium, empresa francesa criada por Olivier Lombard, o mais jovem piloto a vencer as 24 Horas de Le Mans em 2011, acabou de apresentar o Machina, um protótipo de um carro movido a hidrogénio. Nesta primeira fase de reservas, a Hopium vai limitar a produção a 1000 unidades com um preço base de 120 mil euros e, para garantir a reserva, os clientes interessados devem realizar o depósito de 410 euros. Apesar de se tratar de um protótipo, a versão de produção vai permitir percorrer até 1000 km com um único abastecimento de hidrogénio.

Para além disso, a motorização elétrica vai debitar uma potência de sensivelmente 500 cv e vai ter uma velocidade máxima de 230 km/h. A pilha de combustível utilizada no Machina foi criada pela própria Hopium. Por fim, a versão de produção do Machina deverá ser conhecida já no próximo ano, com as primeiras unidades a chegarem aos primeiros clientes apenas em 2025.