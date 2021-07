Os franceses da Legende Automobiles criaram um restomod do Renault 5 Turbo e o resultado não podia ser sido melhor.

Numa altura em que existem cada vez mais empresas de conversão de carros elétricos, é sempre uma “lufada de ar fresco” quando vemos que existem outras que continuam a optar por motores a combustão. É o caso dos franceses da Legende automobiles que pretendem ser vistos da mesma forma que a Singer é para o Porsche 911, mas com o Renault 5 Turbo. Para tal, revelaram a sua primeira criação o Renault 5 Turbo 3, que mantém algumas das linhas míticas do modelo, contudo, com tecnologia do século XXI. Começando pelo exterior, a empresa recorreu a uma carroçaria em fibra de carbono. Destaque ainda para novos faróis e farolins em LED e a manutenção das míticas entradas de ar nas cavas de roda traseira.

Ao nível mecânico, a Legende Automobiles instalou uma nova suspensão de triângulos duplos, uma solução idêntica à utilizada no Renault 5 Maxi Turbo. Para além disso, o motor é agora atrás. Falamos do quatro cilindros turbo que debita 400 cv, potência essa que chega às rodas traseiras. No interior, encontramos uma verdadeira modernização face ao Renault 5 Turbo clássico. Mais do que bancos desportivos, ganha um novo volante, ar condicionado, painel de instrumentos digital e um revestimento em tecido cinza. Por fim, a Legende Automobiles pretende dar início à produção nos próximos tempos, mas relembra que este restomod se trata de uma edição limitada.

Fotos: Legende Automobiles