A Fiteen Eleven Design, prestigiada empresa dedicada a carros clássicos, decidiu avançar para um novo projeto. Falamos de uma recriação contemporânea do mítico Porsche 914. O roadster de motor central foi redesenhado e mantém as linhas pelas quais é conhecido, mas com um toque de modernismo. A empresa afirma ainda que os clientes vão encontrar materais de qualidade, suspensão e travagens de alto desempenho e, o “coração”, será o mesmo utilizado no Porsche Cayman, ou seja, o seis cilindros de 3.4 litros associado a uma transmissão de seis velocidades. Sendo construído no Reino Unido, não é de estranhar que os esboços apresentem volante à direita, contudo, a empresa também terá versões com volante à esquerda.

Para quem não conhece, a Fifteen Eleven Design é um “braço” clássico da equipa do Campeonato do Mundo de Ralis Mellors Eliiot Motorsport. Para além deste Porsche 914 que será lançado ainda em 2021, a empresa já apresentou projetos como o Escort MK1 Speedster.