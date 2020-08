O Volkswagen Beetle, também conhecido por Carocha, é um clássico icónico no mundo automóvel e, por isso, tem sido alvo de algumas das modificações, no mínimo, curiosas. De facto, a Aldekas Studio, uma empresa mexicana especialista no restauro de carros clássicos, decidiu dar uma nova vida ao guarda-lamas de um carocha com a criação de um kart.

O denominado Bugkart Wasowski surge com um quadro vermelho que contrasta com o guarda-lamas em verde azeitona. O mítico farol redondo foi mantido, acrescentaram um volante com espelhos retrovisores em cromado e um banco em pele. No entanto, as imagens foram criadas a computador, visto que a empresa ainda não passou para a fase de produção. Seja como for, para quem é fã ou simplesmente tem um Volkswagen Beetle, este kart pode ser visto como uma verdadeira relíquia.