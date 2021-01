Tal como já aconteceu em outros momentos da pandemia de covid-19, a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) suspendeu o pagamento de estacionamento em Lisboa a partir de hoje (segunda-feira, 25 de janeiro). Referiu ainda que esta suspensão vai manter-se até ao fim de fevereiro. A empresa não esqueceu os residentes com dístico e afirma que “todos os dísticos de residentes ou comerciantes ativos até 15 de janeiro, e que entretanto caducavam, vêem a sua data de validade prolongada até dia 31 de março de 2021”, podemos ler em comunicado.

A EMEL revela ainda que, apesar da suspensão de pagamento, os “fiscais da EMEL vão continuar a salvaguardar a qualidade do espaço público e a mobilidade dos peões, fiscalizando o cumprimento do código da estrada, nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento no passeio ou na passadeira”, acrescentou.