Se tem um carro elétrico e mora em Lisboa, esta notícia é para si. A EMEL abriu a exploração de dois novos pontos de carregamento de carros elétricos na capital portuguesa. Ambos são compostos por carregamento rápido (um carro elétrico) e carregamento semirrápido (dois elétricos em simultâneo). Estes estão localizados em Entrecampos, junto ao Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa. Assim, a EMEL alarga a oferta para 26 postos de carregamento (um total de 52 tomadas). Conheça os pontos existentes:

– Parque de Estacionamento do Campo das Cebolas – cinco Postos de carregamento, num total de 10 tomadas (seis com 22kW de potência e quatro com 7,4 kW de potência);

– Parque de Estacionamento da Ameixoeira – seis Postos de carregamento num total de 12 tomadas, com 7,4 kW de potência disponível por tomada;

– Parque de Estacionamento da Graça – dois Postos de carregamento num total de quatro tomadas, com 7,4 kW de potência disponível por tomada;

– Parque de Estacionamento do Lumiar – oito Postos de Carregamento, num total de 16 tomadas (oito com 22kW de potência e oito com 7,4 kW de potência);

– Parque de Estacionamento Manuel Gouveia – cinco Postos de carregamento num total de 10 tomadas, com 7,4 kW de potência disponível por tomada.

De recordar que a EMEL, bem como a EDP Distribuição, integram o Consórcio do Projeto Sharing Cities. Este é financiado pelo programa-Quadro da Comissão Europeia (Horizonte 2020), de apoio à investigação e inovação, que reúne municípios, empresas e cidadãos, em Lisboa, Londres e Milão. O objetivo é a implementação de soluções inovadoras nas áreas da mobilidade urbana, requalificação de edifícios e gestão de energia, de modo a tornar as cidades mais inteligentes e eficientes.