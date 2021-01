Se por um lado a Renault foi líder de vendas em 2020, com o Clio a ser coroado o modelo mais vendido do mercado português, no capítulo das marcas de luxo a Porsche mantém-se, igualmente, na liderança. Apesar do mercado cair mais de 30%, os fabricantes de veículos de luxo conseguiram combater a queda e, em praticamente todas as abrangidas por esta lista, aumentaram o número de vendas em 2020 quando comparado com 2019. Percorra a galeria e conheça os 10 carros de marcas de luxo mais vendidos no mercado português no ano que agora termina.

1 – Porsche Cayenne Coupe – 205 unidades vendidas

2 – Porsche Taycan – 149 unidades vendidas

3 – Porsche Cayenne – 126 unidades vendidas

4 – Porsche 911 – 122 unidades vendidas

5 – Bentley Continental – 10 unidades vendidas

6 – Ferrari Portofino – 9 unidades vendidas

7 – Bentley Bentayga – 9 unidades vendidas

8 – Lamborghini Urus – 8 unidades vendidas

9 – Lamborghini Huracan – 6 unidades vendidas

10 – Ferrari F8 – 5 unidades vendidas