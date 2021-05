A Tesla prepara-se para começar a entregar o novo Model S Plaid, a versão mais extrema e focada na performance do elétrico norte-americano. Contudo, Elon Musk recorreu à sua conta pessoal do Twitter para alertar os clientes da Tesla que as entregadas desta nova versão foram adiadas para o próximo dia 10 de junho, ou seja, uma semana depois. Ainda assim, ao contrário da Rivian, o atraso não está relacionado com um problema, mas sim como uma melhoria nas afinações do modelo.

De relembrar que o Tesla Model S Plaid está equipado com quatro motores elétricos, um por roda, que debitam 1020 cv, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 322 km/h. A marca norte-americana revela que esta versão consegue percorrer até 628 km com um único carregamento. Se está interessado saiba que esta versão está disponível em Portugal com um preço base de 120 990€.