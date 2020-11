Numa entrevista recente, Elon Musk revelou que é relativamente fácil, através da tecnologia atual de baterias, conseguir uma autonomia entre 500 e 800 quilómetros para o seu camião elétrico. Mas Musk vai mais longe e assume que a curto prazo o valor chegará aos 1000 quilómetros.

A confirmarem-se estes valores, será ainda mais impressionante uma vez que já levam em conta a carga, ficando assim o peso total entre as 35 e as 40 toneladas. Para chegar aos 1000 km, Musk pretende colocar no Tesla Semi o seu novo pack de baterias com 4680 células, cuja densidade energética é 300 Wh/kg.

O impressionante Tesla Semi estará equipado com quatro motores nos eixos traseiros e conseguirá manter uma velocidade superior a 100 km/h em subidas com 5% de inclinação. Musk promete também uma aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 20 segundos. Acha lento? Há uma explicação: com 35 toneladas de carga!