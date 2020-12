Elon Musk recorre várias vezes ao Twitter para falar sobre questões relacionadas com a Tesla. O carismático líder voltou a fazê-lo, numa altura em que correm rumores de que a Apple continua a desenvolver um carro autónomo que, aparentemente chega em 2024. Porém, Musk utilizou o nome da Apple por outro motivo. De acordo com o escrito na rede social, Elon Musk tentou marcar uma reunião com o CEO da Apple, Tim Cook, para discutir uma possível venda da Tesla. No entanto, Cook recusou.

De acordo com Musk, esta tentativa de aproximação aconteceu durante “os dias mais negros” do desenvolvimento do Tesla Model 3. De facto, em 2017 a Tesla estava literalmente a “derreter” todo o dinheiro que tinha no desenvolvimento do Model 3, mas esforço esse que teve os seus frutos e o carro elétrico é o mais vendido em vários países e é um dos responsáveis pelo lucro da marca norte-americana. Musk revela ainda que o plano era vender a Tesla por um décimo do que a marca vale agora.