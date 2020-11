Elon Musk e a Tesla estão a passar pelo melhor momento de sempre desde a criação. No entanto, o ambicioso líder quer mais e decidiu criar uma organização para “arrasar” com a concorrência feita pelos veículos a combustão. A denominada Zero Emission Transportation Association (ZETA) foi criada com o objetivo de impulsionar a mobilidade elétrica, contudo, Musk não está sozinho. No total já conta com 28 parceiros (lista completa em baixo), onde encontramos marcas com o Lucid Motor, Rivian e alguns fabricantes de infraestruturas de carregamento como a Charge Point.

Para já, esta associação vai focar as suas intenções nos Estados Unidos da América, porém, o objetivo é ir alargando horizontes com o passar do tempo. A criação da ZETA também surge após a eleição de Joe Biden, um defensor dos veículos elétricos, o que é, claramente, um ponto a favor. Quanto a planos de trabalho, a ZETA vai reger-se por cinco alíneas fundamentais. Em primeiro lugar procuram mais incentivos para a compra de veículos elétricos, tanto para particulares como para empresas. Em sentido contrário, querem incentivos ao abate de veículos a combustão. O segundo ponto passa pelos objetivos de emissões de CO2 que a ZETA considera “uma peça chave para proteger a saúde pública” e crítica para a transição elétrica.

Depois, é também necessário investir em infraestruturas de carregamento porque é um dado relevante para convencer os consumidores à conversão para elétricos. Afirma ainda que é necessário que, nos Estados Unidos da América, só se vendam carros elétricos feitos “em casa”. Esta última medida tem como principal objetivo fomentar a criação de emprego e atividade económica. Esta última alínea é, por outro lado, uma espécie de impedimento a fabricantes fora dos Estados Unidos de vender produtos mais baratos, como é o caso dos construtores chineses, por exemplo.

Estas são as marcas que se juntaram à ZETA, ordenadas por ordem alfabética: