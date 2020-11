A Tesla Cybertruck foi uma verdadeira revolução no que diz respeito a design. Contudo, a pick-up elétrica norte-americana ainda se encontra em fase de desenvolvimento e, por isso, há sempre algumas alterações menores a fazer, mas que fazem toda a diferença no produto final. Mais uma vez, Elon Musk recorreu à conta oficial de Twitter para responder a alguns fãs da marca, onde se destacou mensagens referentes à Cybertruck. O carismático líder confirmou que estão a realizar alterações no mesmo e, no período de um mês, devemos conhecer as novas formas da pick-up que serão, muito provavelmente, as finais antes do início de produção.

Quanto a mudanças, estas ainda não são conhecidas. O que sabemos até ao momento é que vão surgir pequenas melhorias porque, segundo o reforço de Musk, “até os pequenos detalhes importam”. Apesar de não ser uma resposta muito conclusiva, percebemos que a marca norte-americana está preocupada em apresentar um produto forte e bem trabalhado aos milhares de clientes que já pré-reservaram o novo modelo. Para já resta-nos esperar para conhecer as mudanças, mas a Cybertruck pode vir a ter problemas em alguns mercados europeus devido a dimensões, peso ou questões relacionadas com segurança.

Fonte: Twitter