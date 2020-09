O novo Mercedes-Benz EQA, aquele que será o próximo SUV elétrico da marca alemã, foi adiado. Com apresentação prevista para o terceiro trimestre de 2020, com vendas a começar no mesmo ano, os planos saíram “furados” devido às complicações causadas pela pandemia de coronavírus. De acordo com a Autocar, a reorganização da produção de carros elétricos da Mercedes, dificuldades dos fornecedores e interrupções causadas pela pandemia foram as principais causas para o adiamento de aproximadamente seis meses.

Este que será bastante idêntico ao novo GLA, deverá ter duas variantes que se diferenciam pelo número de propulsores elétricos. Enquanto uma vai ter um motor com tração dianteira, a outra deverá receber dois motores (um por eixo) e tração integral. Para já não há datas do lançamento do EQA, porém, só deve acontecer em 2021.