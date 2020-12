O mercado de hipercarros tem crescido a um nível incrível nos últimos anos. Para além disso, é cada vez mais normal passar os 1000 cavalos e, neste caso, chegar perto dos 2000 cavalos, graças às novas tecnologias de eletrificação. Hoje trazemos o Elation Freedom, um hipercarro criado por uma start-up norte-americana que está a desenvolver o modelo desde 2014. A empresa está de tal maneira focada que pretendem competir com hipercarros como o Lotus Evija, Rimac C_Two e Pininfarina Battista.

Apesar de só ter início de produção agendada para 2022, a Elation pretende começar os testes estáticos e dinâmicos já em 2021 com o protótipo denominado “Dogo 001”. Quanto a unidades, estão previstas 25 e, de acordo com a empresa, vão demorar, cada um deles, cerca de 4000 horas a ser criados. Visualmente tem um aspeto bastante aerodinâmico e agressivo, mas é na motorização que se destaca. Com duas opções disponíveis, ambas ultrapassam os 1000 cavalos de potência. A mais contida, está equipada com três propulsores elétricos que debitam aproximadamente 1447 cavalos, enquanto a mais potente, com quatro motores elétricos, ultrapassa os 1900 cavalos.

Quanto a autonomia, o hipercarro tem duas soluções de bateria. De série está equipado com uma de 100 kWh, enquanto em opcional surge a solução de 120 kWh que permite percorrer 644 km com um único carregamento. De referir que as duas versões têm tração integral.

Elation também tem um hipercarro para quem gosta do “cheiro a gasolina”

Se pretende um hipercarro “à moda antiga”, a Elation também está a preparar o Freedom Iconic Collection. Basicamente, estamos perante um hipercarro equipado com um motor V10 de 5.2 litros que debita 760 cavalos de potência. Desenvolvido para “honrar a história dos motores a combustão”, vai ter um preço inicial de 2.3 milhões de dólares (cerca de 1.88 milhões de euros). Este valor com vários zeros é ainda superior ao dos elétricos que começam nos 2 milhões de euros (1.63 milhões de euros).