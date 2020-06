Os nosso camaradas da revista francesa L’Automobile Magazine, pegaram numa ideia da JBCars, um canal do Instagram, e decidiram perceber como seria o Série 4 com o duplo rim inchado.

O ilustrador da revista francesa, Thomas Posluszny decidiu perceber como seria o carro com outra grelha. O primeiro exercício pega na grelha do Alfa Romeo Giulia e coloca-a no Série 4. O segundo é colocar a frente do Série 8 no Série 4. O que acham? Podem deixar os vossos comentários aqui.