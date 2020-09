O Citroën DS, também conhecido em Portugal por boca de sapo, é um clássico muito apreciado. Em produção entre 1955 e 1975, foi sempre considerado um carro “à frente no tempo” devido aos atributos que apresentava. Desde a suspensão hidropneumática, inovadora para a altura, aos faróis direcionais. No entanto, como seria se fosse relançado agora, em pleno Século XXI? Foi o que Sang Won Lee, designer sul-coreano, tentou mostrar. O visionário manteve as linhas míticas do DS, mas com toques de modernismo como é o caso dos faróis LED e um formato mais desportivo.

Para quem não sabe, este designer não é novo no mundo automóvel, visto que já tem estágios em marcas como Hyundai, Tesla ou Volvo. Lee refere ainda que esta criação é uma interpretação moderna do DS, mas que está equipado com um propulsor 100% elétrico. Caso isto realmente acontecesse atualmente, provavelmente seria chamado simplesmente DS, visto que a marca DS tornou-se independente em 2014.