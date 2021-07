Segundo a Volvo, o clássico P1800 forneceu bastantes ideias aos designers que desenvolveram o novo C40 Recharge.

O Volvo C40 Recharge chega como o primeiro modelo 100% elétrico da marca sueca, numa espécie de início do futuro da marca. No entanto, a Volvo não esquece as raízes e, apesar de se tratar de um veículo totalmente do Século XXI, o seu design teve influências do clássico P1800. De acordo com Robin Page, diretor de design da Volvo Cars, o clássico foi uma das inspirações para o designers da marca.

“Quando olhamos para a herança de um ícone como o Volvo P1800 como fonte de ideias de design para um modelo vanguardista, é importante tentar não criar somente um remake de um veículo retro. Os gostos dos clientes e as suas necessidades alteram-se ao longo do tempo, por isso temos de trazer este DNA para uma nova era. Foi o que fizemos com o Volvo C40 Recharge.”, revelou Robin Page.

De recordar que o Volvo C40 Recharge está equipado com dois motores elétricos, um por eixo. Tal como o XC40 Recharge, o novo SUV coupé debita 408 cavalos e 660 Nm de binário. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 180 km/h. Os motores são alimentados por uma bateria de 78 kWh que oferece cerca de 420 km de autonomia. Contudo, a Volvo refere que, graças às atualizações “Over The Air”, tal como faz a Tesla, este valor pode subir ao longo do tempo.