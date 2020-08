O Dacia Duster é, talvez, um dos SUV mais racionais do mercado, principalmente pela relação preço/oferta que garante aos clientes. A gama de versões é composta por soluções Diesel, gasolina, tração dianteira e ainda variantes com tração integral. Mas e se existisse um Dacia Duster descapotável? A pensar nisso, a AutoK9, empresa romena dedicada à Dacia, decidiu mostrar que é possível.

De acordo com a preparadora, esta transformação começou com um Dacia Duster em mau estado que passou por um longo processo de modificação. De facto, o projeto demorou aproximadamente quatro meses e os responsáveis não se pouparam a custos. No total, foram investidos cerca de 30 mil euros, dinheiro esse que foi usado para tratar de questões estéticas. Isto porque, referem que utilizaram todos os componentes mecânicos de origem no SUV.

O resultado final é um Dacia Duster sem capota, com jantes pretas, uma grelha redesenhada e ainda um interior com bancos em pele. Sem esquecer um sistema de infotainment renovado. Por enquanto a empresa não revelou se vai fazer mais unidades para venda.