Infelizmente não sabemos o preço, mas a Opel quis dar a ideia que o Zafira é uma espécie de canivete suíço.

A versão de passageiros do comercial Vivaro ganhou o nome do monovolume da Opel e aproveitando o facto de ser vendido com três tamanhos de chassis, decidiram entregar o carro á Crosscamp para fazer uma caravana.

Com portas laterais que deslizam automaticamente com comando elétrico, o Zafira Life é um bom candidato para esta transformação. Nasce assim uma casa com rodas: tem

4,95 metros de comprimento e está totalmente equipada para acomodar quatro pessoas. De série são oferecidas funcionalidades como tejadilho elevatório, camas, armários equipados e kitchenette. O mobiliário apresenta um acabamento monocromático e robusto, a imitar pedra. Graças à altura de apenas 1,99 m, o Zafira Crosscamp Life tem acesso total à maioria dos parques de estacionamento subterrâneos. Muitas das opções do Crosscamp Life podem ser encomendadas individualmente, de forma a cada utilizador poder configurar o veículo de acordo com as suas preferências. A ampla gama de sistemas de assistência integra comutação automática de médios máximos, alerta de cansaço do condutor, assistência de manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito com controlo de velocidade semiautomático, bem como alerta de colisão dianteira iminente, com travagem de emergência.

O Crosscamp Life está disponível com toda a gama de motores Diesel, em quatro

variantes de potência.Se o Crosscamp Life se destinar a percursos fora do asfalto, está disponível um ‘pack’ opcional para pisos mais degradados, com suspensão elevada em 25 centímetros, proteções inferiores de carroçaria e roda sobressalente de dimensões normais. O sistema de controlo de tração Opel IntelliGrip está disponível.